На Закарпатье мужчина угрожал поджечь себя с сыном, пострадал полицейский

На Закарпатье полицейский получил ожоги, когда спасал ребенка от агрессивного отца. Тот угрожал поджечь себя и других.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт и Telegram Национальной полиции Украины.

Как отмечается, в воскресенье, 1 сентября, сотрудники Раховского районного отдела полиции получили вызов по поводу агрессивного поведения мужчины. Из-за ревности к жене он угрожал поджечь себя, а также дом, в котором проживают еще несколько семей.

Когда наряд полиции прибыл на место, нарушитель уже успел поджечь детскую коляску и вынести во двор газовый баллон, открыв на нем вентиль. Рядом с ним находился его маленкий сын.

Для того чтобы не допустить травмирования ребенка, окружающих и самого злоумышленника, правоохранители приняли ряд мер. В частности один полицейский вел переговоры, а другой обошел дом, выхватил газовый баллон и оттолкнул его на безопасное расстояние от других людей. Однако в этот момент произошло возгорание, из-за чего правоохранитель получил ожоги рук и ног.

Злоумышленника оперативно задержал другой правоохранитель. Известно, что сын отца находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия никто из гражданских людей не пострадал.

"Следователи квалифицировали действия злоумышленника по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается", - говорится на вебпортале Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.