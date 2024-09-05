На Закарпатье мужчина мог умереть после избиения в ТЦК: ожидается расследование

Он обратил внимание, что на Закарпатье выросло количество обращений насчет неправомерных действий сотрудников территориальных центров комплектования.

"Так, к моему представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти", - рассказал Лубинец.

По его словам, на этом фоне необходимо срочно провести расследование. Ведомости об уголовном правонарушении, которое предусмотрено ч.1 ст. 128 УКУ (неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР.

Лубинец добавил, что он уже направил запрос генпрокурору Украины Андрею Костину, чтобы установить все обстоятельства дела.

"В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей", - подчеркнул он.