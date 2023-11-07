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На Закарпатье автомобиль сбил пограничника на блокпосту

Фото: в Закарпатье сбили пограничника на блокпосту (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области на одном из блокпостов автомобиль сбил военнослужащего пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Инцидент произошел сегодня в селе Яноши Береговского района. По данным полиции, 34-летний водитель Audi обгонял автомобиль, остановившийся на блокпосте для проверки, и сбил 21-летнего пограничника, который как раз находился на проезжей части.

Пострадавшего пограничника с многочисленными травмами разной степени тяжести госпитализировали, а водителя Audi задержали и поместили в изолятор временного содержания. На момент инцидента водитель был трезв.

Правоохранители по факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителю Audi грозит до 8 лет за решеткой.

 

Напомним, сегодня ночью в одном из районов Киева автомобиль сбил пограничницу на блокпосте. Наезд произошел тогда, когда пострадавшая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

А в ночь на 22 октября на въезде в Киев со стороны Броваров автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Кроме того, 25 июля на блокпосте у станции метро "Святошин" в результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, а еще двое военных пострадали.

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