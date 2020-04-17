У Закарпатській області зафіксували рекордний спалах коронавірусу

У Закарпатській області за минулу добу зафіксували 34 нових випадку захворювання коронавірусом, що є антирекордом за кількістю нових заражень. Про це повідомили в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я.

Повідомляється, що всього в області кількість випадків COVID-19 збільшилося до 150, з них 31-у медпрацівників.

"Відібрано 96 зразків біологічних матеріалів для досліджень на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) та направлено до вірусологічної лабораторії для дослідження. 34 особам підтверджений діагноз COVID-19, з них 8 - медичні працівники", - йдеться в повідомленні.

Лише за минулу добу за медичною допомогою звернулися 366 осіб, 11 з яких з ознаками гострої пневмонії, 5 - з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 501 новий випадок захворювання коронавірусом, що є новим антирекордом. Всього станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 246 пацієнтів одужали.

Також повідомлялося, що рекордна кількість нових захворювань за добу підтвердили у Львівській області. За 16 квітня коронавірус виявили у 37 осіб всього в області 203 інфікованих.