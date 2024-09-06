RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Закарпатский ТЦК ответил омбудсмену о смерти мобилизованного: детали инцидента

Фото: ТЦК ответил Лубинцу о смерти мобилизованного в Закарпатской области (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

Смерть мобилизованного мужчины в Закарпатской области произошла из-за болезни. Она не связана с якобы избиением мужчины в территориальном центре комплектования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатский областной ТЦК и СП в Facebook.

Как отмечают в ТЦК, 28 августа мужчина во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей применил против нее насилие. Женщина обратилась к правоохранителям. После проведения законных процедур мужчину доставили во 2-й отдел Мукачевского районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных данных.

Военные установили, что мужчина подлежит службе по мобилизации, после прохождения военно-врачебной комиссии его отправили в команду в учебный центр.

Известно, что 1 сентября во время транспортировки в учебный центр мужчина обратился к сопровождающим военнослужащим с жалобами на ухудшение самочувствия. Военные вызвали "скорую", мобилизованного госпитализировали в больницу в Сваляве.

4 сентября мужчина скончался. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате природного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не была связана с травматическими событиями.

"После обнародования сообщения Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, руководство Закарпатского ОТЦК и СП немедленно провело рабочую встречу с представителем Уполномоченного в Закарпатской области Андреем Крючковым, где был обсужден этот инцидент и предоставлена вся необходимая информация для дальнейшего взаимодействия", - отметили в ТЦК.

 

Что этому предшествовало

Напомним, вчера, 5 сентября, омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что к нему обратилась жительница Закарпатской области. Она утверждала, что ее отец скончался после избиения сотрудниками ТЦК.

Лубинец подчеркнул, что направил запрос генпрокурору для установления обстоятельств смерти мужчины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская областьТЦКДмитрий ЛубинецМобилизация в Украине