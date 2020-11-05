"Закарпатгаз" закликає користуватися онлайн сервісами, щоб вберегтися від COVID-19

Майже 400 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували лікарі в Закарпатті. Всього такий діагноз встановлено майже 16 тисячам закарпатців. У зв’язку з цим керівництво АТ "Закарпатгаз" звертається до споживачів газу із проханням максимально використовувати онлайн-сервіси, які допомагають вирішувати питання дистанційно.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Обов’язкову плату за послугу з розподілу газу дистанційно здійснюють майже 40 тисяч споживачів. Це 15% від загальної кількості домоволодінь в області, які використовують у побуті природний газ.

"Таким чином не тільки скорочується час на здійснення оплат, але й зменшується кількість соціальних контактів, що дуже важливо у цей критичний в епідеміологічному плані період", - пояснила начальник відділу продажів АТ "Закарпатгаз" Вікторія Самойлова.

Сплатити за послугу з розподілу можна за допомогою таких онлайн-сервісів 104.ua, як Особистий кабінет, Viber-бот, 104.Mobile.

"Особистий кабінет" можна зареєструвати, зателефонувавши до Контакт-центру за номером: 067-01-03-104 та повідомивши оператору номер особового рахунку, що зазначений на кожній квитанції. У цьому сервісі необхідно обрати вкладку "Сплатити", а потім - тип платежу "За доставку газу". На сайті, що з’явиться, необхідно ввести номер своєї картки та електронну адресу. Після введення даних натиснути кнопку "Оплатити". Щоб отримати квитанцію про сплату – треба знову ввести адресу своєї електронної пошти.

"Вайбер-бот 7104 є одним із найпопулярніших серед споживачів газу. З його допомогою можна передавати показники лічильників, переглядати історію, перевіряти нарахування та архів cплат, завантажувати квитанції та сплачувати як за газ, так і за розподіл газу. Специфіка оплати у цьому сервісі теж доступна для розуміння кожному. У діалозі з ботом слід обрати вкладку "Платежі", ввести номер особового рахунку і натиснути "Так". Далі - підтвердити, що це саме ваш рахунок, натиснути кнопку "Сплатити" і обрати суму оплати. Підтвердити суму оплати і обрати одну із запропонованих платіжних систем", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у 2 кліки можна сплатити за доставку газу через мобільний додаток 104.Mobile. Або ж скористатися одним із доступних онлайн-банкінгів: Ощад 24/7, Приват 24, Монобанк тощо.

У разі будь-яких труднощів споживачі можуть звертатися за консультаціями за телефонами Контакт-центру.

"Те, що у період карантину не потрібно сплачувати за комунальні послуги - міф. Ми дякуємо тим споживачам, які сплачують за послугу з розподілу. Адже ці кошти вкрай необхідні для забезпечення безаварійного та постійного газопостачання в області, вчасних виїздів аварійників на виклики громадян, обстеження та ремонт газових мереж, оплату роботу персоналу тощо", - пояснила комерційна директорка АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

У прес-службі зазначили, що наразі борг за послугу розподілу (доставки) в Закарпатській області становить 25 млн гривень. При цьому понад 19 тисяч споживачів не сплатили за неї жодного разу.