На Закарпатті відновлять євроколію. В Ужгороді буде пересадка на потяги до Європи

"Затвердили порядок використання коштів для відновлення колії європейського зразка від Чопа до Ужгорода. Загальний розмір проекту - 5 млн грн. Це дозволить зробити в Ужгороді пересадочний вузол з українських шляхів на європейські", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що євроколія на Закарпатті була демонтована у 1991 році. На його думку, символічно її відновлення на тридцятий рік незалежності України, щоб стати ближче до Європи.

Фото: порядок використання бюджетних коштів на будівництво євроколії