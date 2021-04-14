На Закарпатті відновлять євроколію. В Ужгороді буде пересадка на потяги до Європи

Кабінет міністрів України схвалив порядок використання коштів на будівництво європейської колії з Чопа до Ужгорода. Це дозволить обласному центру стати пересадочним вузлом на потяги до Європи.
Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Затвердили порядок використання коштів для відновлення колії європейського зразка від Чопа до Ужгорода. Загальний розмір проекту - 5 млн грн. Це дозволить зробити в Ужгороді пересадочний вузол з українських шляхів на європейські", - зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він зазначив, що євроколія на Закарпатті була демонтована у 1991 році. На його думку, символічно її відновлення на тридцятий рік незалежності України, щоб стати ближче до Європи.
Фото: порядок використання бюджетних коштів на будівництво євроколії
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що південнокорейська компанія Hyundai готова поставити Україні 10 поїздів для швидкісної залізниці. Hyundai зацікавлена в участі у кількох проектах, у тому числі в будівництві швидкісної залізниці.
Також повідомлялося, що в українських потягах з'явиться Wi-Fi. Спочатку на "Інтерсіті" Київ-Харків.