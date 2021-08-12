На Закарпатті рятувальники ДСНС витягли з води трьох дітей

На Закарпатті співробітниками ДСНС було врятовано трьох дітей. Під час риболовлі вони опинилися далеко від берега і самостійно не змогли вибратися на сушу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС .

Інцидент стався в середу ввечері.

"Діти 10 і 11 років пішли на риболовлю на річку Ріка, проте через сильний дощ вода почала прибувати, маленькі рибалки опинилися серед бурхливої стихії. Вони почали кликати на допомогу, тому їх почули місцеві жителі і викликали рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бійці ДСНС врятували дітей та передали до рук батьків. Діти відбулися переляком.