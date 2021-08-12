ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Закарпатті рятувальники ДСНС витягли з води трьох дітей

Новость на русском →
Закарпаття, Четвер 12 серпня 2021 00:29
На Закарпатті рятувальники ДСНС витягли з води трьох дітей Фото: на Закарпатті співробітники ДСНС врятували з води 3 дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

На Закарпатті співробітниками ДСНС було врятовано трьох дітей. Під час риболовлі вони опинилися далеко від берега і самостійно не змогли вибратися на сушу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Інцидент стався в середу ввечері.

"Діти 10 і 11 років пішли на риболовлю на річку Ріка, проте через сильний дощ вода почала прибувати, маленькі рибалки опинилися серед бурхливої стихії. Вони почали кликати на допомогу, тому їх почули місцеві жителі і викликали рятувальників", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бійці ДСНС врятували дітей та передали до рук батьків. Діти відбулися переляком.

Нагадаємо, у вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили в медичний заклад.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
"Дельта" продовжує поширюватися: за тиждень штам виявили в семи країнах
DAILY
Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Трудові резерви. Куди їдуть працювати українці і як їх хочуть повернути у країну