На Закарпатті працівники вокзалу продавали фейкові COVID-довідки пасажирам

"Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що "покупці" не проходили жодного медобстеження, а отримували фальсифікований документ за 350 гривень.

Правоохоронцям вдалося викрити правопорушників під час продажу чергового підробленого документа.

З місця події поліцейські вилучили довідки з ознаками підробки, які досліджуватимуть експерти.

Справу правоохоронці кваліфікували за ч.3 ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут).

Окрім цього наразі встановлюють осіб, які встигли придбати та скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність.

Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (mvs.gov.ua)