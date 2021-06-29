На Закарпатті розікрали 1,5 млн гривень на будівництві COVID-відділення

З цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн гривень.

За даними відомства, у 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкту. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

"При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері", - вказано у повідомленні.

За матеріалами СБУ директору фірми-підрядника повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.