На Закарпатті розікрали 1,5 млн гривень на будівництві COVID-відділення

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних грошей, які було виділено на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19 у Закарпатській області. Вартість інфраструктурного проекту становила понад 10 млн гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
З цієї суми учасники оборудки привласнили більше ніж 1,5 млн гривень.
"При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері", - вказано у повідомленні.
За матеріалами СБУ директору фірми-підрядника повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.
Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.