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На Закарпатті викрили шахраїв, які продали тисячі підроблених COVID-документів

Автор: Сергій Пишкін

В Закарпатській області викрили п’ять місцевих громадян, які продавали підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію, ПЛР-тести й страхові поліси. Їх послугами скористалися майже 4,5 тисячі осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Зловмисники рекламували свої "послуги" переважно у соціальних мережах. Вартість складала від 500 до 2,5 тисяч гривень. Водночас ціна підробленого документа залежала від необхідності внесення даних до електронної системи і його генерації в додатку "Дія".

Загалом було проведено 7 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. В ході перевірки правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку, яка містила підроблені документи;
  • жорсткі диски;
  • печатки;
  • близько 1000 незаповнених номерних страхових бланків;
  • незаповнені аркуші з проставленими печатками.

"Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки оперативники виявили клієнтську базу з персональними даними близько 4500 осіб, які скористалися незаконними послугами фігурантів", - додає пресслужба.

Водночас відомості про клієнтів шахраїв також будуть враховані прикордонниками.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Фото: на Закарпатті викрили шахраїв, які продали більше 4 тисяч підроблених COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)

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