ru ua
Пт, 26 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті викрили шахраїв, які продали тисячі підроблених COVID-документів

Новость на русском →
П'ятниця 26 листопада 2021 15:48
На Закарпатті викрили шахраїв, які продали тисячі підроблених COVID-документів Фото: на Закарпатті викрили шахраїв, які продали більше 4 тисяч підроблених COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Закарпатській області викрили п’ять місцевих громадян, які продавали підроблені міжнародні сертифікати про вакцинацію, ПЛР-тести й страхові поліси. Їх послугами скористалися майже 4,5 тисячі осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Зловмисники рекламували свої "послуги" переважно у соціальних мережах. Вартість складала від 500 до 2,5 тисяч гривень. Водночас ціна підробленого документа залежала від необхідності внесення даних до електронної системи і його генерації в додатку "Дія".

Загалом було проведено 7 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. В ході перевірки правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку, яка містила підроблені документи;
  • жорсткі диски;
  • печатки;
  • близько 1000 незаповнених номерних страхових бланків;
  • незаповнені аркуші з проставленими печатками.

"Під час попереднього огляду комп’ютерної техніки оперативники виявили клієнтську базу з персональними даними близько 4500 осіб, які скористалися незаконними послугами фігурантів", - додає пресслужба.

Водночас відомості про клієнтів шахраїв також будуть враховані прикордонниками.

Відповідно до ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до восьми років.

Фото: на Закарпатті викрили шахраїв, які продали більше 4 тисяч підроблених COVID-документів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття сертифікат вакцинації Коронавірус
NEWS
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
Напруга зростає? Що говорять в Україні та світі про агресію РФ
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує