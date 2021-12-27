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На Закарпатті п'яний водій наїхав на дітей, один загинув

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Понеділок 27 грудня 2021 15:59
На Закарпатті п'яний водій наїхав на дітей, один загинув Фото: (facebook.com/patrolpolice gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Закарпатській області в Берегівському районі водій у стані алкогольного сп'яніння збив двох дітей. Один з них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, інцидент стався 26 грудня близько 20:00. Інцидент стався на вулиці Ф.Ракоці в селі сірчане Берегівського району.

Медики, які приїхали на місце події, констатували смерть одного з постраждалих - 9-річного хлопчика. Інший 8-річний потерпілий із закритим переломом кульшового суглоба був госпіталізований.

За попередньою інформацією, 34-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох дітей, що стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього зловмисник не зупиняючись продовжив рух і через 300 метрів в'їхав в огорожу.

Правоохоронці за фактом аварії внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Водія затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання. Найближчим часом йому буде пред'явлено звинувачення.

На Закарпатті п'яний водій наїхав на дітей, один загинув

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