На Закарпатті виявили тіло дівчинки, яка зникла на Тисі кілька днів тому

Тіло виявили на відстані близько 9 км по течії вниз від орієнтовного місця утоплення

У Закарпатській області сьогодні, 1 серпня, виявили тіло 9-річної дівчинки, яка зникла на Тисі кілька днів тому. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Закарпатській області.

Дівчинка зникла 29 липня після водних процедур на річці Тиса в с. Тросник Виноградівського району. Сьогодні вранці продовжилися її пошуки.

Тіло дитини водолази ДСНС водолазно-рятувального відділення м. Хуст виявили орієнтовно о 13:10 на відстані близько 9 км по течії вниз від орієнтовного місця утоплення двох дітей. Рятувальники доправили його на берег, де передали правоохоронцям.

"Закарпатські рятувальники вкотре закликають громадян дбати про власну безпеку під час відпочинку на воді й особливо ретельно слід пильнувати за дітьми", - зазначають у ДСНС.

Скріншот (zk.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, станом на 29 липня в Україні з початку 2018 року на водоймах загинули 704 людини. З початку липня загинуло 189 українців.