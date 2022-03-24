На Закарпатті виявили відставного полковника РФ. Він розкритикував Путіна і спалив свою форму

У Закарпатській області правоохоронці виявили відставного полковника Росії. Колишній військовий розкритикував дії Володимира Путіна в Україні та відмовився від російського громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що громадянин РФ переїхав в Україні в кінці 2021 року. Під час обшуку у нього виявили поліцейську форму, посвідчення працівника МВС, георгієвські стрічки, відзнаки та грамоти офіційних органів Росії.
Проте ДБР не виявили ознак причетності чоловіка до протиправної діяльності на шкоду Україні.
Натомість полковник у відставці розкритикував війну Росії проти України та дії Путіна. Він публічно відмовився від російського громадянства, знищив форму та документи, які отримав в РФ.
"Зупиніть це звірство, зупиніть ці вбивства, припиніть знущатися над мирним населенням України", - заявив колишній військовий.
Нагадаємо, в Пентагоні повідомили, що військові керівництво Росії уникає прямих перемовин з США. Експерти побоюються, що це може привести до більшої ескалації конфлікту.
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