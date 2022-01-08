ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені

Новость на русском →
Закарпаття, Субота 08 січня 2022 00:50
На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені Фото: на Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анна Полисученко

На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені. Співробітники поліції Закарпатської області розслідують факт загибелі неповнолітнього хлопчика з Рахівського району, зниклого 5 січня під час паводку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали нещодавно зниклого 13-річного хлопчика. В даний час поліцейські встановлюють всі обставини загибелі підлітка", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі, при перетині річки стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у воді. Чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді.

Спочатку чоловік намагався самостійно розшукати хлопчика, але коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

"Поліцейські разом з рятувальниками та небайдужими громадянами негайно приступили до пошуків дитини. Сьогодні, 7 січня, тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили недалеко від берега річки, в 10 км від місця зникнення", - поінформували в поліції.

Правоохоронці в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини смерті підлітка.

Раніше ми писали, що на Закарпатті під час повені підліток впав у річку. Його шукають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття
NEWS
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані