На Закарпатті медика запідозрили у приховуванні випадку COVID-19

За підозрою в можливому приховуванні випадку коронавірусу у Закарпатській області відкрили кримінальну справу на медичного працівника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Закарпатської області.

Повідомляється, що інформацію про це прокуратура отримала при моніторингу ЗМІ.

"У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що медичний працівник районної лікарні умисно приховав наявність COVID-19 в однієї з пацієнток, яка згодом померла. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 325 КК України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь)", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що інцидент стався в Іршавському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області від коронавірусу COVID-19 помер медпрацівник. На сьогодні відомо про чотири летальні випадки в регіоні. Зазначимо, на цих вихідних на Закарпатті ввели максимальні обмеження на пересування людей, однак згодом у поліції уточнили, що обмеження носять рекомендаційний характер.