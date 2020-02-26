На Закарпатті на кордоні групу туристів відправили на обстеження через коронавірус

На пункті пропуску "Тиса" на кордоні України в Закарпатській області групу туристів у складі 25 чоловік відправили на обстеження в зв'язку з підозрою на коронавірус. Про це під час брифінгу заявила завідувачка відділом Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, 25 лютого близько 19:00 на пункті пропуску в одного з пасажирів, який був у складі групи, виявили підвищену температуру. До цього туристи близько тижня перебували в Європі, відвідуючи карнавали у Франції і на півночі Італії.

"Вчора близько 19 години на наземному пункті перетину кордону Чоп була виявлена особа з підвищеною температурою. Людина подорожувала у складі туристичної групи у складі 25 осіб разом з водієм. На КПП прибула бригада екстреного реагування. У зв'язку з тим, що ці особи перебували в Європі близько тижня - вони відвідували місця скупчення людей, карнавали у Франції, північних містах Італії, було прийнято рішення про тимчасової ізоляції", - повідомила Тимчик.

Вона зазначила, що туристів відправили на обстеження в лікарню. Згідно з результатами, отриманими після обстеження - ніяких ознак вірусної інфекції у них не було виявлено.

"На сьогоднішній день температури ні в кого немає. Коронавіруса ніякого немає, вони будуть відпущені з подальшими інструкціями. Протягом 2-х годин буде організовано їх від'їзд", - додав керівник обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ ввело обов'язкову перевірку температури прибулих громадян на всіх прикордонних постах через загрозу поширення коронавіруса.