На Закарпатті ще чотири лікарні прийматимуть пацієнтів з COVID-19

Через переповненість лікарень у Закарпатській області ще чотири медустанови будуть приймати хворих на коронавірус. Це має вирішити проблему з браком лікарняних ліжок.

Про це на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає сайт президента.

За його словами, до прийому пацієнтів залучать додаткові лікарні. У відповідь Зеленський заявив про необхідність забезпечити їх відповідне фінансування.

"Якщо є фінансування і забезпечено достатню кількість ліжок для прийому хворих, то про це потрібно докладати не тільки мені - потрібно про це розповісти людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось не вистачає. Влада постійно повинна бути з людьми", - додав президент.

Крім того, Ляшко підкреслив, що місць для хворих на COVID-19 в регіоні достатньо, а ситуація стабілізується.

Відзначимо, вчора в Закарпатській ОДА заявили, що відведені для прийому пацієнтів з COVID-19 лікарні заповнені на 90%.

Нагадаємо, станом на 14 липня в Україні зафіксовано майже 55 тисяч випадків коронавірусу з початку епідемії; приріст за минулу добу склав 638 осіб.

За даними джерела РБК-Україна, наступного тижня уряд прийме рішення про продовження карантину.