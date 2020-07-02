Закінчуються місця: лікарні Івано-Франківська не прийматимуть хворих на коронавірус

В Івано-Франківську погіршилася епідемічна ситуація з коронавірусом. Через зростання захворюваності міські лікарні вимушені відправляти таких пацієнтів до обласних медзакладів.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, наразі у міських стаціонарах знаходиться 281 людина - 186 осіб у центральній міській клінічній лікарні і 95 осіб у міській клінічній лікарні №1.

"89% місць уже зайнято у центральній міській клінічній лікарні, 79% у нашій міській клінічній лікарні №1. Тому було прийняте рішення, що цього тижня пацієнти у першу чергу будуть перебувати у обласній інфекційній лікарні та обласному легеневому диспансері", - повідомив Марцінків.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, завантаженість ліжок у обласних лікарнях становить близько 20% при нормі менше 50.

За останню добу в Івано-Франківській області зареєстрували 51 випадок коронавірусу. Загальна кількість хворих у регіоні наближається до 2,5 тисяч.