ua en ru
Вс, 21 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заболевание бешенством: как предотвратить смертельно опасную инфекцию

Украина, Воскресенье 21 июля 2024 10:35
UA EN RU
Заболевание бешенством: как предотвратить смертельно опасную инфекцию Фото: профилактика бешенства (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Бешенство является опасной болезнью как для животных, так и для людей. Чтобы уберечься от опасного заболевания, следует соблюдать ряд правил и профилактических действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Как объясняют в ведомстве, бешенство - это неизлечимая и смертельная болезнь для домашнего любимца. Также данная болезнь представляет угрозу для человека из-за заражения животного.

"Укус, царапина, микроповреждение кожи, попадание зараженной слизи на слизистые оболочки – это все приводит к заражению бешенством", - объясняют в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве подчеркивают, что бешенство можно предупредить. Для этого есть профилактическое средство в виде прививки вашего любимца.

"Подчеркнем, что для недопущения бешенства животных необходимо ежегодно делать прививки всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста", - говорится в сообщении.

Вакцина против бешенства является бесплатной. Для прививки необходимо обратиться в больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы вашего региона.

Заболевание бешенством: как предотвратить смертельно опасную инфекциюФото: рекомендации по профилактике бешенства (dpss.gov.ua)

Напомним, также недавно мы рассказывали о том, как уберечься от смертельного заболевания столбняк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Держпродспоживслужба Здоровье
NEWS
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
Повестка по почте. Кому будут отправлять и в каких случаях она считается врученной
DAILY
Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Спасительные гигабайты. Будет ли в Украине связь и интернет во время долгих отключений света