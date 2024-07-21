Заболевание бешенством: как предотвратить смертельно опасную инфекцию

Бешенство является опасной болезнью как для животных, так и для людей. Чтобы уберечься от опасного заболевания, следует соблюдать ряд правил и профилактических действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы .

Как объясняют в ведомстве, бешенство - это неизлечимая и смертельная болезнь для домашнего любимца. Также данная болезнь представляет угрозу для человека из-за заражения животного.

"Укус, царапина, микроповреждение кожи, попадание зараженной слизи на слизистые оболочки – это все приводит к заражению бешенством", - объясняют в Госпродпотребслужбе.

В ведомстве подчеркивают, что бешенство можно предупредить. Для этого есть профилактическое средство в виде прививки вашего любимца.

"Подчеркнем, что для недопущения бешенства животных необходимо ежегодно делать прививки всем домашним любимцам, начиная с 3-месячного возраста", - говорится в сообщении.

Вакцина против бешенства является бесплатной. Для прививки необходимо обратиться в больницы ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы вашего региона.

Фото: рекомендации по профилактике бешенства (dpss.gov.ua)