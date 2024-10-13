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Заболевания нервной системы: медики объяснили, с чего начать лечение

Фото: (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Пациенты с заболеваниями нервной системы иногда не сразу могут выбрать нужного врача. Для того чтобы обратиться к правильному специалисту следует начать свой "маршрут" от семейного врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

Медики заметили, что заболевания нервной системы очень разные, и именно по этой причине не всегда пациенты с первичными симптомами могут знать, к какому врачу-специалисту обращаться.

"При любом ухудшении здоровья, кроме неотложных случаев, первым к кому нужно обращаться - врач, с которым заключена декларация", - подчеркнули в НСЗУ.

Семейный врач проконсультирует и при необходимости назначит обследование. Или выпишет электронное направление на консультацию к специалисту.

Чтобы попасть на консультацию к специалисту, к которому вас направил семейный врач, например, невропатологу, нужно выбрать заведение, имеющее договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеющее в штате соответствующего специалиста.

Специалист по результатам осмотра может назначить дополнительные обследования. Пройти их можно в заведении, которое оказывает амбулаторную помощь и имеет соответствующее оборудование.

"Если пациент обращается в неотложном состоянии, привозит ли его скорая, помощь оказывают без направления", - отметили в службе.

Напомним, РБК-Украина сообщало, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

В то же время мы объясняли, почему следует выбрать себе семейного врача.

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