Заболевания нервной системы: медики объяснили, с чего начать лечение

Медики заметили, что заболевания нервной системы очень разные, и именно по этой причине не всегда пациенты с первичными симптомами могут знать, к какому врачу-специалисту обращаться.

"При любом ухудшении здоровья, кроме неотложных случаев, первым к кому нужно обращаться - врач, с которым заключена декларация", - подчеркнули в НСЗУ.

Семейный врач проконсультирует и при необходимости назначит обследование. Или выпишет электронное направление на консультацию к специалисту.

Чтобы попасть на консультацию к специалисту, к которому вас направил семейный врач, например, невропатологу, нужно выбрать заведение, имеющее договор с НСЗУ на амбулаторную помощь и имеющее в штате соответствующего специалиста.

Специалист по результатам осмотра может назначить дополнительные обследования. Пройти их можно в заведении, которое оказывает амбулаторную помощь и имеет соответствующее оборудование.

"Если пациент обращается в неотложном состоянии, привозит ли его скорая, помощь оказывают без направления", - отметили в службе.