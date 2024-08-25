Заболеваемость COVID в Украине летом выросла почти в 13 раз, - Минздрав

За последние три месяца заболеваемость COVID в Украине выросла почти в 13 раз. Только за август в стране зафиксировали более 25 тысяч случаев заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения Украины Марии Карчевич в эфире телемарафона.
Карчевич отметила, что за неполный август в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч случаев "коронавируса". Для сравнения в июне таких случаев было всего 2300.
"Еще во времена пандемии было введено законодательство, по которому можно получить больничный дистанционно - это уменьшает количество контактов, и находясь дома можно обратиться к врачу, проконсультироваться и на 5 дней получить справку о нетрудоспособности", - пояснила заместитель министра.
В то же время она отметила, что если заболевание длится более 5 дней, это свидетельствует о тяжелых симптомах, поэтому стоит физически обратиться к врачу и получить лечение
Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в июле заболеваемость COVID-19 в Украине увеличилась в шесть раз.
Более того, в Киеве растет количество тяжелых больных COVID-19.
Следует также отметить, что в начале августа в Ивано-Франковской области 80-летняя женщина скончалась от нового штамма COVID-19 FLiRT. РБК-Украина узнала у врача об особенностях нового штамма COVID-19.
Подробнее об особенностях протекания заболевания, можно узнать в материале РБК-Украина.
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