Заболеваемость COVID в Украине летом выросла почти в 13 раз, - Минздрав

Карчевич отметила, что за неполный август в Украине уже зафиксировали более 26 тысяч случаев "коронавируса". Для сравнения в июне таких случаев было всего 2300.

"Еще во времена пандемии было введено законодательство, по которому можно получить больничный дистанционно - это уменьшает количество контактов, и находясь дома можно обратиться к врачу, проконсультироваться и на 5 дней получить справку о нетрудоспособности", - пояснила заместитель министра.

В то же время она отметила, что если заболевание длится более 5 дней, это свидетельствует о тяжелых симптомах, поэтому стоит физически обратиться к врачу и получить лечение