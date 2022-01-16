Захоплення заручників у Техасі закінчилося штурмом синагоги, злочинець застрелений

Захоплення заручників у синагозі Техасу закінчився штурмом ФБР. Злочинець, який взяв людей в заручники, був знешкоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Протистояння тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги в Коллівіллі.

Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер повідомив, що всі заручники благополучно звільнені в суботу ввечері, а стрілець мертвий. За словами офіційних осіб, озброєний злочинець взяв у заручники чотирьох осіб, у тому числі рабина. Через шість годин один заручник був звільнений цілим і неушкодженим.

Незадовго до того, як губернатор Техасу повідомив, що всі люди звільнені, місцеві журналісти чули звуки вибухів (можливо світлошумових гранат) і пострілів.

ФБР заявило, що підтвердило особу того, хто стріляв, але поки не буде розкривати її. Також там відмовилися підтвердити причину смерті загарбника, заявивши, що розслідування все ще триває.

Поліцейське управління Коллівілля зазначає, що спочатку відреагувало на те, що сталося в синагозі за допомогою груп спецназу. Після встановили контакт з чоловіком, який взяв людей у заручники.

Про постраждалих серед заручників не повідомляється.