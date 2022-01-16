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Захоплення заручників у Техасі закінчилося штурмом синагоги, злочинець застрелений

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США, Неділя 16 січня 2022 08:10
Захоплення заручників у Техасі закінчилося штурмом синагоги, злочинець застрелений Фото: ФБР штурмувало будівлю синагоги в Техасі (twitter.com/adirkrafman)
Автор: Наталья Скороход

Захоплення заручників у синагозі Техасу закінчився штурмом ФБР. Злочинець, який взяв людей в заручники, був знешкоджений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протистояння тривало понад 10 годин. Саме стільки часу люди утримувалися в будівлі синагоги в Коллівіллі.

Начальник поліції Коллівілля Майкл Міллер повідомив, що всі заручники благополучно звільнені в суботу ввечері, а стрілець мертвий. За словами офіційних осіб, озброєний злочинець взяв у заручники чотирьох осіб, у тому числі рабина. Через шість годин один заручник був звільнений цілим і неушкодженим.

Незадовго до того, як губернатор Техасу повідомив, що всі люди звільнені, місцеві журналісти чули звуки вибухів (можливо світлошумових гранат) і пострілів.

ФБР заявило, що підтвердило особу того, хто стріляв, але поки не буде розкривати її. Також там відмовилися підтвердити причину смерті загарбника, заявивши, що розслідування все ще триває.

Поліцейське управління Коллівілля зазначає, що спочатку відреагувало на те, що сталося в синагозі за допомогою груп спецназу. Після встановили контакт з чоловіком, який взяв людей у заручники.

Про постраждалих серед заручників не повідомляється.

Як відомо, чоловік захопив заручників у синагозі Колливилля під час служби. Він заявив, що є братом Аафії Сіддікі, засудженої на 86 років за тероризм. Жінка засуджена за зв'язки з "Аль-Каїдою" і замах на американського військового.

Нагадаємо, що поліції довелося взяти під контроль всі синагоги в Далласі. Такою була відповідь міста на захоплення людей.

Також повідомлялося, що протистояння в синагозі Техасу закінчилося звільненням заручників. Про це повідомив губернатор.

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