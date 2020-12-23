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Захоплення відділення "Укрпошти" у Харкові: нападника засудили до 10 років в'язниці

Харків, Середа 23 грудня 2020 23:14
Захоплення відділення "Укрпошти" у Харкові: нападника засудили до 10 років в'язниці
Фото: Володимир Безух (Громадське радіо)
Автор: Артур Родивилов

Київський районний суд Харкова виніс обвинувальний вирок Володимиру Безуху, який у грудні 2017 року захопив заручників у відділенні "Укрпошти". Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Після вивчення повного тексту вироку прокуратурою буде вирішено питання про його апеляційне оскарження.

Розгляд справи тривав три роки, оскільки склад суду змінювався тричі через те, що судді виходили на пенсію, і судовий розгляд починався з самого початку, зазначили в прокуратурі. Поки вирок суду не набрав чинності.

Нагадаємо, 30 грудня 2017 року в Харкові на вул. Шевченка чоловік, погрожуючи вибухівкою, захопив відділення "Укрпошти", в якому на той момент перебували 11 осіб, у тому числі двоє дітей.

За підсумками шестигодинної спецоперації з приміщення захопленої будівлі "Укрпошти" всі заручники були звільнені, а зловмисник затриманий. Безуха також нейтралізували працівники відділення та один з клієнтів. Вибуховий пристрій виявився муляжем.

Як виявилося, чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. За фактом подій у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження, порушникові загрожувало від 7 до 15 років.

22 березня прокуратура Харківської області повідомила, що експертиза визнала Безуха осудним.

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