Захоплення мерії, стрілянина та зіткнення: що відбувається в Алмати

Стрільба та поранення військових

Біля мерії міста повідомляють про побиття близько 10 солдатів Нацгвардії. За інформацією КазТАГ, частина з них не в змозі пересуватися самостійно.

Крім того, там чутні звуки стрілянини - чути звуки автоматної черги та одиночних пострілів. Також вибухають світлошумові гранати.

Число побитих бійців Нацгвардії у акімату Алмати складає вже близько 20 людей, з них 4-5 людей мають серйозні травми. Нацгвардійці намагаються евакуювати постраждалих самостійно, оскільки на місці не видно машин швидкої допомоги.

Палає прокуратура та мерія

В Алмати горить будівля прокуратури. З кадрів відео помітно як над будівлею піднявся густий стовп диму.

Крім цього стало відомо про пожежу в мерії міста.

"Зі східного боку акімату Алмати почалася пожежа", - повідомляють ЗМІ.

Захоплення мерії

Місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники увійшли до акімату Алмати. Усередині була поліція, вона використовувала світлошумові гранати.

Відомо, що в учасників протесту теж були світлошумові гранати, а також щити та палиці.

Наразі інша частина натовпу намагається прорватися до старої резиденції президента в Алмати.

Стрілянина та зіткнення

Стало відомо, що в акіматі Алмати чути звуки, схожі на автоматну чергу. Повідомляється, що один із мітингувальників у руці мав автомат, але інші протестувальники відібрали у нього зброю.