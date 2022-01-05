Захоплення мерії, стрілянина та зіткнення: що відбувається в Алмати

Сьогодні, 5 січня протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (Акімат). У будівлі вибиті вікна та двері.
РБК-Україна зібрало всі подробиці подій у місті Алмати.
Біля мерії міста повідомляють про побиття близько 10 солдатів Нацгвардії. За інформацією КазТАГ, частина з них не в змозі пересуватися самостійно.
Крім того, там чутні звуки стрілянини - чути звуки автоматної черги та одиночних пострілів. Також вибухають світлошумові гранати.
Число побитих бійців Нацгвардії у акімату Алмати складає вже близько 20 людей, з них 4-5 людей мають серйозні травми. Нацгвардійці намагаються евакуювати постраждалих самостійно, оскільки на місці не видно машин швидкої допомоги.
В Алмати горить будівля прокуратури. З кадрів відео помітно як над будівлею піднявся густий стовп диму.
Крім цього стало відомо про пожежу в мерії міста.
"Зі східного боку акімату Алмати почалася пожежа", - повідомляють ЗМІ.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що протестувальники увійшли до акімату Алмати. Усередині була поліція, вона використовувала світлошумові гранати.
Відомо, що в учасників протесту теж були світлошумові гранати, а також щити та палиці.
Наразі інша частина натовпу намагається прорватися до старої резиденції президента в Алмати.
Стало відомо, що в акіматі Алмати чути звуки, схожі на автоматну чергу. Повідомляється, що один із мітингувальників у руці мав автомат, але інші протестувальники відібрали у нього зброю.
Нагадаємо, у Казахстані четвертий день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.
Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.