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Захоплення банку в Грузії: усі заручники вільні, нападник ще в будівлі

Автор: Сергій Пишкін

Нападник звільнив усіх заручників з захопленого банку у Кварелі. Поліція повністю оточила територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Imedinews.

Відомо, що у відділенні банку наразі перебуває лише один озброєний нападник. Всіх заручників було звільнено й правоохоронці відвели їх до безпечного місця.

За попередньою інформацією, зловмисник вимагав півмільйона ларів (4 281 814 гривень).

Правоохоронці оточили територію та вживають усі необхідні заходи.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомяло про те, що у Грузії озброєний чоловік увірвався в банк.

Через деякий час нападник звільнив частину заручників.

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Грузія