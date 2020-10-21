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Захоплення банку в Грузії: нападник висунув умови

Зугдіді, Середа 21 жовтня 2020 15:46
Захоплення банку в Грузії: нападник висунув умови
Фото: правоохоронці Грузії (ekhokavkaza.com)
Автор: РБК-Україна

У грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив заручників у банку. Один із заручників зв'язався з телекомпанією "Мтавари" і в прямому ефірі озвучив вимоги зловмисника.

Про це повідомляє телеканал "Мтавари Архі".

Заручник повідомив, що чоловік вимагає 500 тисяч доларів готівкою. Він хоче, щоб правоохоронці покинули центр міста і дали йому можливість безперешкодно піти.

У приміщенні зараз знаходяться 19 осіб - співробітники банку і відвідувачі.

За даними грузинської служби "Радіо Свобода", нападник випустив з будинку літніх людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що порушили справу за трьома статтями Кримінального кодексу - розбій; протиправні придбання, зберігання, носіння зброї; захоплення заручника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку серпня у французькому місті Гавр чоловік захопив заручників в одному з відділень банку. Чоловік тримав заручників близько шести годин, після чого його затримали.

Крім того, на початку липня у Києві чоловік захопив відділення банку і взяв у заручники одну зі співробітниць; зловмисника затримали спецназівці Служби безпеки України, а зараз він знаходиться під вартою.

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