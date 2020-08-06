Захоплення банку у Франції: нападник відпустив кількох заручників

Чоловік, що захопив відділення банку у французькому місті Гавр, звільнив декількох заручників. Наразі у захопленому банківському відділенні знаходяться троє заручників.

Про це повідомляє французьке радіо France Info.

За даними поліції, спочатку з відділення банку вдалося втекти 53-річному чоловіку, а потім нападник відпустив ще трьох заручників.

На місце події вже прибули декілька автомобілів зі спецназом.

Нагадаємо, сьогодні ввечері озброєний чоловік захопив відділення банку у Гаврі. Спочатку французькі ЗМІ з посиланням на правоохоронців писали про 5 заручників.

Нагадаємо, захоплення банку у Києві сталося на початку цього тижня; зловмисника, який захопив заручників у банківському відділенні, затримали та арештували на 2 місяці.

Захоплювачем відділення банку в Києві виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов; зловмисник з 10-річного віку перебував на психоневрологічному обліку.