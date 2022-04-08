Захоплене окупантами рятувальне судно "Сапфір" знову під контролем України

Захоплене росіянами рятувальне судно "Cапфір" повернулося під контроль України. Зазначається, що його доставили в румунський порт Суліна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Повідомляється, що над поверненням "Сапфіра" працював особисто Президент України, вся команда Офісу, Міністерство інфраструктури та Міжнародна Морська Організація (IMO).
Усі 19 членів екіпажу були звільнені з російського полону ще 25 березня у рамках першого обміну полоненими.
"Рятувальне судно "Сапфір" є єдиним українським цивільним спеціалізованим судном, яке знаходиться в постійній пошуково-рятувальній готовності та здатне виконувати відповідні задачі у відкритому морі", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з моменту повномасштабного наступу Росії на Україну, рятувальний буксир брав участь у рятувальних операціях на Чорному морі.
"Україна завжди повертає своїх та своє. Це стосується як людей, так і майна, а також територій. Не залишимо Росії жодних шансів", - додав Єрмак.
Раніше ми повідомляли, що окупанти обстріляли криголам у порту Маріуполя.
Також ми писали, що фраза про російський воєнний корабель потрапила у енциклопедії.
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