"Захотели попугать". В РФ двое мобилизованных солдат устроили стрельбу из автомата

В городе Дальнегорск Приморского края РФ двое мобилизованных в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из автомата на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Сообщается, что солдаты РФ недавно вернулись с войны в Украине и "захотели попугать" местных жителей. В момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшая на место происшествия полиция их задержала. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух.
Также в начале недели в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать гранату.
Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области 20 российских заключенных, завербованных на войну против Украины, сбежали, не доехав до позиций. Дезертиров разыскивают.
Также мы писали, что ранее российские солдаты сбежали с белорусского полигона под Барановичами. При себе у них был автомат.
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