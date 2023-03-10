"Захотели попугать". В РФ двое мобилизованных солдат устроили стрельбу из автомата

Сообщается, что солдаты РФ недавно вернулись с войны в Украине и "захотели попугать" местных жителей. В момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Приехавшая на место происшествия полиция их задержала. Отмечается, что никто не пострадал, стрельба велась в воздух.

Также в начале недели в городе Домодедово Московской области полиция задержала сбежавшего из части мобилизованного, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал подорвать гранату.