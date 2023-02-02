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На захваченных территориях Украины роженицы и младенцы умирают втрое чаще, - Маляр

Фото: роженицы и младенцы умирают втрое чаще на захваченных территориях Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Через пріоритет в лікуванні поранених окупантів, для чого Росія використовує навіть пологові будинки, смертність серед породіль та немовлят в порівнянні з ситуацією до війни збільшилась більше ніж втричі.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

По ее словам, в частности, все местные медицинские учреждения используются оккупантами для лечения раненых российских военнослужащих. При данных обстоятельствах беременные женщины лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь.

"Такие искусственно созданные трудности представляют опасность жизни и здоровью рожениц и новорожденных, смертность среди которых на временно оккупированной территории увеличилась более чем в три раза по сравнению с аналогичными показателями к началу российской военной агрессии", - рассказала Маляр.

Как рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, враг располагает своих раненых даже в родильных отделениях на занятых территориях.

"Потери оккупантов очень велики: на Бахмутском направлении только за эти сутки, по состоянию на 11.00 2 февраля, враг потерял 127 человек убитыми и 137 ранеными. На Луганском направлении похожая ситуация. Количество раненых постоянно увеличивается, уже не хватает ни больниц, ни врачей, чтобы оказать им помощь", - сообщил он на онлайн-брифинге Military Media Center.

Как сообщалось, в больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают больным в тяжелом состоянии, "скорая помощь" выезжает только на вызовы военных РФ.

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