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Защитники юга показали, как сбили российский "Шахед" (видео)

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 12:49
Защитники юга показали, как сбили российский "Шахед" (видео) Фото: защитники юга показали, как сбили российский дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Защитники юга Украины показали, как во время вечерней атаки дронов сбили российский Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Российский дрон-камикадзе "приземлили" бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады.

Напомним, вечером силы ПВО сбили 20 дронов-камикадзе, выпущенных врагом по Украине.

Всего за вчера Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов. Украинские защитники сбили 61 ракету.

В ГСЧС сообщили, что из-за ракетных и дроновых атак 10 февраля ранения получили 12 человек.

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