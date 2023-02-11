Защитники юга показали, как сбили российский "Шахед" (видео)
Фото: защитники юга показали, как сбили российский дрон (Getty Images)
Защитники юга Украины показали, как во время вечерней атаки дронов сбили российский Shahed-136.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Российский дрон-камикадзе "приземлили" бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады.
Напомним, вечером силы ПВО сбили 20 дронов-камикадзе, выпущенных врагом по Украине.
Всего за вчера Россия выпустила по Украине более сотни ракет разных типов. Украинские защитники сбили 61 ракету.
В ГСЧС сообщили, что из-за ракетных и дроновых атак 10 февраля ранения получили 12 человек.
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