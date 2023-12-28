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Защитник "Торонто" проучил молодого, хулиган "Сан-Хосе" разобрался с двумя: драки вечера НХЛ

Фото: Алекс Лаферрьер не смог отомстить Люку Канину (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Ледовые драчуны вернулись к привычному делу в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги сразу же после Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В третьем периоде "Битвы за Онтарио" на площадке в спарринге сошлись защитник "Торонто" Вильям Лагессон и центрфорвард "Оттавы" Ридли Грейг. Шведу не понравилось, как молодой нахал атаковал голкипера на "пятаке".

Лагессон оттащил оппонента за ворота и надавал хороших пинков. Грейг едва удержался на ногах, а после неудачной попытки контратаковать получил еще несколько ударов в голову. В конце концов, в бой вмешались рефери и выписали обоим по 5 минут штрафа.

 

 

В финальной 20-минутке завязалась и потасовка в Лос-Анджелесе. Нарушителем спокойствия стал центрфорвард "Сан-Хосе" Люк Канин. Он у борта недружественно встретил вингера "Кингз" Артура Калиева.

За того попытался вступиться нападающий "Лос-Анджелеса" Алекс Лаферрьер. Он атаковал соперника, когда тот поднимался со льда. Первым ударом хозяин попал в голову обидчику Калиева, но тот ответил шквалом выпадов. После нескольких апперкотов Лаферрьер упал. Канин получил 5-минутный штраф, а вингер "Кингз" – 2+5.

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