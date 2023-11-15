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Защитник "Нэшвилла" наказал драчуна, тафгай "Кэпиталз" справился с двумя: драки вечера НХЛ

Фото: Дилан Макилрат легко разобрался с Киганом Колесаром (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Шайбами и схватками на льду обернулись домашние матчи "Вашингтон Кэпиталз" и "Нэшвилл Предаторз" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В столице бойцовские навыки решили продемонстрировать защитник хозяев Дилан Макилрат. Опытный канадец неожиданно вышел из себя и грубо снес вингера "Вегас Голден Найтс" Йонаса Реннбьерга, а также налетел на Кигана Колесара.

С последним и завязалась потасовка. Соотечественник навязать свой сценарий стычки Макилрату не сумел. Он пропустил немало ударов, а сам смог лишь раз ответить левой в подбородок. Это ускорило конец боя, и Колесар вскоре оказался на коленях. Драчуны получили по 5 минут штрафа.

 

 

В свою очередь в штате Теннесси защитник "Предаторз" Жереми Лозон справился с хулиганом "Анахайм Дакс" Радко Гудасом. Опытный чех в середине второго периода "въехал" в корпус крайнему нападающему "Нэшвилла" Филипу Форсбергу.

Разобраться с обидчиком решил Лозон. Он схватил ветерана за шею и начал избивать. Тот энергично отвечал, но постепенно потерял инициативу. В конце концов канадец повалил грубияна на лед и еще несколько раз "прописал" сверху. Наказание было традиционным – пятиминутный штраф.

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