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Защитник "Минни" избил ветерана, тафгай "Монреаля" провел быстрый спарринг: драки вечера НХЛ

Фото: Майкл Пеццетта быстро разобрался с Уиллом Локвудом (rds.ca)
Автор: Антон Федорцив

Очередной игровой день регулярного первенства Национальной хоккейной лиги не обошелся без стычек хулиганов на ледовых площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

В Виннипеге защитник местных "Джетс" Бренден Диллон сошелся на кулаках с коллегой за амплуа из "Миннесоты" Джейкоб Миддлтон. Они проигнорировали вбрасывание и молниеносно сбросили краги для потасовки.

После игры нервов гость площадки попал несколькими ударами в голову оппонента. Диллон удержался на ногах и попытался контратаковать. Впрочем, все попытки более опытного соперника Миддлтон нивелировал и одержал победу "по очкам".

 

 

А вот во флоридском Санрайзе схватка завязалась уже в дебюте. Хулиган "Монреаля" Майкл Пеццетта и вингер "Пантерз" Уилл Локвуд пересеклись в игровом эпизоде у борта.

Драка вспыхнула немного неожиданно. Впрочем, Пеццетта оказался готов к такому развитию событий и быстро "настрелял" оппоненту. Локвуд сопротивлялся недолго, потерял шлем, а потом и завалился на лед с соперником. Оба получили по 5 минут штрафа.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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