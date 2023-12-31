Защитник "Минни" избил ветерана, тафгай "Монреаля" провел быстрый спарринг: драки вечера НХЛ

Очередной игровой день регулярного первенства Национальной хоккейной лиги не обошелся без стычек хулиганов на ледовых площадках.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В Виннипеге защитник местных "Джетс" Бренден Диллон сошелся на кулаках с коллегой за амплуа из "Миннесоты" Джейкоб Миддлтон. Они проигнорировали вбрасывание и молниеносно сбросили краги для потасовки.

После игры нервов гость площадки попал несколькими ударами в голову оппонента. Диллон удержался на ногах и попытался контратаковать. Впрочем, все попытки более опытного соперника Миддлтон нивелировал и одержал победу "по очкам".

А вот во флоридском Санрайзе схватка завязалась уже в дебюте. Хулиган "Монреаля" Майкл Пеццетта и вингер "Пантерз" Уилл Локвуд пересеклись в игровом эпизоде у борта.

Драка вспыхнула немного неожиданно. Впрочем, Пеццетта оказался готов к такому развитию событий и быстро "настрелял" оппоненту. Локвуд сопротивлялся недолго, потерял шлем, а потом и завалился на лед с соперником. Оба получили по 5 минут штрафа.