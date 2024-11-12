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Защитник "Флайерс" избил вингера "Сан-Хосе", новичок получил взбучку в Канаде: драки дня НХЛ

Фото: Джастин Киркленд постоял за "Флэймз" против Самуэля Хелениуса (nhl.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники стычек на ледовых аренах получили желаемое от матчей регулярного первенства Национальной хоккейной лиги в американском штате Пенсильвания и канадской провинции Альберта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

Насыщенным на события стал поединок в Филадельфии – камбэк, овертайм, серия буллитов и сразу две потасовки. Первыми на кулаках сошлись ветеран "Флайерс" Эрик Джонсон и нападающий "Сан-Хосе" Дживани Смит, который во время вбрасывания пытался спровоцировать россиянина Матвея Мичкова.

36-летний защитник "Филадельфии" решил вступиться за молодого одноклубника. Тем не менее, тафгай "Шаркс" быстро завладел инициативой. Смит несколько раз попал правой, а затем заставил оппонента присесть отдохнуть на домашний лед. Оба получили по 5 минут на скамейке штрафников.

 

 

Во втором периоде выяснить отношения решили защитник "Флайерс" Ник Силер и вингер "Сан-Хосе" Баркли Гудроу. Последний не успел вовремя уехать с "пятака", когда голкипер "Филы" Самуэль Эрссон поймал шайбу.

Гудроу начали толкать оппоненты, а Силер налетел у борта. Он начал неистово избивать соперника, который фактически не отвечал. Впрочем, Гудро сумел "заклинчевать" Силера, заблокировав новые выпады того натянутым в разные стороны джерси.

 

 

В Калгари же инициатором драки во втором периоде стал форвард четвертого звена "Лос-Анжелеса" Самуэль Хелениус, вышедший на второй матч под эгидой НХЛ. Вызов финна после падения Коннора Зари принял вингер "Флэймз" Джастин Киркленд.

Дебютант несколько раз неплохо попал правой, а затем закрутил оппонента в "танце". Однако Киркленд и на ногах устоял, и сам несколько раз неплохо ответил Хелениусу. В конце концов рефери констатировали боевую ничью в "спарринге" и наказали обоих 5-минутными штрафами.

К слову, канадский вингер "Далласа" Марчмент возглавил хит-парад звезд с пятью пунктами против "Питтсбурга".

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