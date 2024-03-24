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Защитник "Детройта" избил оппонента, тафгай "Торонто" на коне: драки вечера НХЛ

Фото: Макс Доми выяснил отношения с Маттиасом Янмарком (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Любители кулачных боев в Национальной хоккейной лиге получили желаемое от поединков в Нэшвилле и Торонто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

В штате Теннесси в потасовку перерос обычный игровой эпизод. Нападающему "Нэшвилла" Филипу Форсбергу не понравилось рвение, с которым защитник "Детройта" Мориц Зайдер пытался отобрать шайбу у борта.

Скандинав толкнул оппонента, а тот ответил "взаимностью". 29-летний Форсберг решил, что сможет проучить на семь лет младшего немца. Однако тот быстро перехватил инициативу и нанес сопернику немало ударов в голову. Шведский вингер даже перестал отвечать, поэтому в стычку вмешались рефери.

 

 

В провинции Онтарио драка завязалась в третьем периоде. Хулиган "Торонто" Макс Доми и форвард "Эдмонтона" Маттиас Янмарк сначала потолкались, а затем сбросили краги за воротами "Мейпл Лифс".

Сначала оба драчуна изрядно вкладывались в каждый удар. Но постепенно Доми взял верх и несколько раз попал оппоненту в голову. Правда, немного потерял равновесие и решил утащить Янмарка за собой на лед. На скамейке штрафников спарринг-партнеры провели по 5 минут.

К слову, канадский форвард "Сент-Луиса" Кайру возглавил хит-парад звезд с хет-триком против "Миннесоты".

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