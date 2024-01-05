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Защитник "Чикаго" согнал злобу на ветеране, ничейный спарринг в Миннесоте: драки вечера НХЛ

Нью-Йорк, Пятница 05 января 2024 13:06
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Защитник "Чикаго" согнал злобу на ветеране, ничейный спарринг в Миннесоте: драки вечера НХЛ Фото: Пэт Марун стремится проверить крепость Остина Уотсона (henryherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Поклонники контактных эпизодов на ледовых площадках получили желаемое от поединков регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в ночь на пятницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

Под занавес встречи вспыхнула потасовка в Нью-Йорке. Местные "Рейнджерс" изрядно задели самолюбие "Чикаго" (4:1), а защитник гостей Джарред Тинорди решил поквитаться с хозяевами льда кулаками.

Удобным оппонентом для него оказался 37-летний нападающий Блейк Уилер. Последний лишь очертил борьбу на "пятаке" после сэйва вратаря, но разжег Тинорди. Хулиган "Чикаго" толкнул соперника на лед, а когда тот поднялся с ударом, то надавал хороших тумаков за воротами. Оба получили по 5 минут штрафа.

В Сент-Поле же нападающий "Миннесоты" Патрик Марун и вингер "Тампы-Бэй" Остин Уотсон сбросили краги в середине второго периода. Опытные ребята проигнорировали вбрасывание в зоне "Лайтнинг" и сошлись на кулаках.

Оппоненты обменялись несколькими ударами. Постепенно инициативой завладел Марун. Он неплохо приложился правой, но Уотсон не без труда удержался на ногах и контратаковал. В конце концов, пыл обоих начал угасать, поэтому их разняли рефери. Драчуны пошли отдыхать с 5-минутными штрафами.

Напомним, недавно составили нестандартные спортивные прогнозы на 2024 год.

К слову, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2023 года.

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