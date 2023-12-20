Защитник "Бостона" встретил карму, коренастый чех избил форварда "Минни": драки вечера НХЛ

В столице штата Массачусетс стало жарко уже в первом периоде. Как только "Миннесота" забила местным "Брюинз", как форвард последних Якуб Лауко провел спарринг с коллегой по амплуа Коннором Дьюаром.

Хозяин льда сразу "проверил" подбородок оппонента левой. Затем пытался добавить еще несколько раз правой в корпус и голову. Дьюар лишь изредка отвечал, а затем получил меткие выпады Лауко и упал на лед. Довольный чех завел публику и ушел отдохнуть на 5 минут, как и соперник.

Новая потасовка завязалась на старте второй 20-минутки. Градус повысился после кучи малой у ворот "Бостона". Защитник "Брюинз" Паркер Уотерспун попытался в следующем эпизоде отыграться на заслуженном ветеране Маркусе Юханссоне, отправив его в борт.

Но расплата за такой поступок наступила почти мгновенно. Хулиган "Миннесоты" Патрик Марун поймал обидчика партнера по команде и начал неиство избивать. Уотерспун быстро осунулся, получил немало ударов по голове и упал на лед. Инициатор получил 5-минутный штраф, а 35-летний победитель стычки – все 17 минут.

Наконец в глубинке штата Аризона вспомнил о бойцовских качествах капитан "Оттавы" Брэди Ткачук. Американец канадско-украинского происхождения сбросил краги в дуэли с защитником "Койотис" Мэтью Дамбой.

Последний бросил вызов сопернику толчком за воротами. Ткачук оперативно разобрался с наглецом. Дамба сначала пытался маневрировать, но несколько точных ударов гостя льда его нейтрализовали. Когда же защитник перестал держаться на ногах, вмешались рефери.