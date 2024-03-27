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Защитник "Бостона" наказан за подлый трюк, три стычки в университете: драки вечера НХЛ

Фото: Джош Браун получил взбучку от Эрика Гудбренсона (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Большой игровой день регулярного первенства Национальной хоккейной лиги подарил любителям передряг на ледовых аренах аж восемь эпизодов в разных уголках Северной Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков.

 

Игровой эпизод в третьем периоде противостояния "Питтсбурга" и "Каролины" перерос в драку форварда "Пингвинз" Джонатана Грудена и нападающего "Харрикейнз" Стефана Нейсена. Хозяин льда попытался применить хит против оппонента. Неудачей завершилась и попытка удара правой – Груден промахнулся, упал наземь и получил "приветы" Нейсена сверху.

 

 

А вот в Санрайзе толкотней завершился момент "Флориды" у ворот "Бостона". Форварда "Пантерз" Сэма Беннетта решил "повоспитывать" защитник "Брюинз" Хампус Линдхольм. Правда, нападающий быстро погасил все намерения шведа. Тот решил пойти на низкую хитрость – как будто сдался, а потом попытался нанести удар в голову. Как следствие, Беннетт отметелил Линдхольма и все же поставил на колени.

 

 

Принципиальным оказалось канадское противостояние "Виннипега" и "Эдмонтона", что обернулось двумя драками. В первом периоде защитник "Джетс" Логан Стэнли сошелся на кулаках с тафгаем "Ойлерз" Кори Перри. Хозяин льда бросил оппонента в борт и несколько раз изрядно "прописал" правой. Еще несколько акцентированных ударов окончательно выбили хулигана "Эдмонтона" из колеи.

 

 

А вот во второй 20-минутке защитник "Виннипега" Бренден Диллон грязноватым приемом отправил на чужую скамейку запасных коллегу по амплуа из "Ойлерз" Дарнелла Нерса. Он решил разобраться с ветераном и бросился догонять. Впрочем, в спарринге более убедительным оказался Диллон. Оба драчуна получили по 5 минут штрафа.

 

 

В университетском городке Темпе случилось целых три драки – по одной на каждый период. Открыли тройной перформанс опытные хулиганы Лиам О'Брайен ("Аризона") и Матье Оливье из "Коламбуса". Они эффектно сбросили краги в центре площадки и принялись за дело. После недолгой подготовки начался обмен ударами. Выпады Оливье были более акцентированными, поэтому он схватил форварда "Койотис" из-за спины и толкнул на лед.

 

 

Под занавес второй 20-минутки настоящую "зарубу" устроили защитник "Аризоны" Джош Браун и альтернативный капитан "Блю Джекетс" Эрик Гудбрансон. Оба не экономили силы и изрядно укладывались в каждый удар. Первым потерял воодушевление Браун, а хулигану "Коламбуса" только это и нужно было. Он еще несколько раз попал в голову и явно победил "по очкам".

 

 

В финальном периоде закрыли спектакль форвард "Аризоны" Майкл Карконе и дебютант "Блю Джекетс" Джеймс Малатеста. 20-летний новичок немного проспал момент с быстрым сбросом краг более опытным оппонентом. Впрочем, выдержал первый удар и успел ответить мощным выпадом, прежде чем прогнозируемо оказался на льду. Настоящее боевое крещение.

 

 

Наконец в Сан-Хосе отношения решили выяснить форвард местных "Шаркс" Люк Канин и универсальный нападающий "Далласа" Тай Делландреа. Последний налетел на соперника недалеко от борта. Но потом неудачно упал в начале спарринга. Однако сумел быстро подняться и за время оперативной драки успел разбить нос молодому канадцу.

К слову, молодой нападающий "Аризоны" Доун дублем отпраздновал дебют под эгидой НХЛ.

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