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Защитник "Айлендерс" избил двоих в дерби, хулиган "Сиэтла" наказал за хит: драки вечера НХЛ

Фото: Скотт Мэйфилд грубо атаковал Филипа Хытила в Битве за Нью-Йорк (nypost.com)
Автор: Антон Федорцив

Параллельно с восстановлением оптимальных игровых кондиций команды Национальной хоккейной лиги не отказываются от схваток в предсезонных матчах. Поединки состоялись в Нью-Йорке и Ванкувере.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Противостояние "Айлендерс" и "Рейнджерс" остается принципиальным даже в спаррингах. Защитник "островитян" Скотт Мэйфилд сошелся на кулаках с коллегой по амплуа среди "синерубашечников" Райаном Линдгреном.

В центре площадки тафгай "Айлендерс" влетел в центрфорварда соперников Филипа Хытила. Линдгрен решил поквитаться с обидчиком одноклубника. Он атаковал Мэйфилда у борта, но тот оказался готов к драке. После непродолжительных "танцев" хулиган отправил и второго соперника на лед.

 

 

Две стычки вспыхнули в Британской Колумбии. В середине первого периода юный нападающий "Кэнакс" Вильмер Альрикссон сбросил краги с вингером "Сиэтла" Джоном Хэйденом.

Американец обменялся с 19-летним скандинавом несколькими неакцентированными ударами в голову. Впоследствии Хэйден сбросил шлем оппонента, но тот сумел удержаться на ногах. В конце концов, инициацию Альрикссона остановили рефери, выписав обоим драчунам по 5 минут штрафа.

 

 

Месть стала мотивом второй потасовки – в середине финального периода. Вингер "Кракен" Брэндон Танев вызвал на поединок защитника "Ванкувера" Марка Фридмана.

Хозяин льда имел неосторожность встретить нападающего "Сиэтла" силовым приемом на собственной половине. Танев догнал соотечественника в центре площадки и едва ли не в прыжке отправил Фридмана наземь. Оба быстро поднялись и обменялись еще несколькими ударами до вмешательства рефери.

К слову, ранее Кросби подписал новый контракт с "Питтсбургом".

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