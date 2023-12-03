В западных и северных областях гололедица, а на Закарпатье снег: погода на завтра

Завтра, 4 декабря, на дорогах западных и северных областей ожидается местами гололедица. Днем на Закарпатье возможен небольшой снег.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с.
Температура:
Фото: погода на 4 декабря (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -5 - -10, днем -1 - - -6, а в Киеве - ночью -5 - -7, днем около -1 - -3.
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