RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В западных и северных областях гололедица, а на Закарпатье снег: погода на завтра

Фото: погода на завтра (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 4 декабря, на дорогах западных и северных областей ожидается местами гололедица. Днем на Закарпатье возможен небольшой снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье небольшой дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье небольшой снег. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица", - пишет пресс-служба. 

Отмечается, что ветер ожидается западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -4 до -8 ночью и от -4 до -2 днем;
  • на севере будет колебаться от -5 до -9 ночью и от -4 до -1 днем;
  • на юге будет колебаться от -3 до +1 ночью и от +1 до +5 днем;
  • на востоке будет колебаться от -1 до -4 ночью и от -3 до +0 днем.

Фото: погода на 4 декабря (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с", - пишет пресс-служба.

Температура в области ночью -5 - -10, днем -1 - - -6, а в Киеве - ночью -5 - -7, днем около -1 - -3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине