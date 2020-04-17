Через забруднення повітря у Києві посилили миття вулиць

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через забруднення повітря на вулиці столиці виїхала поливо-мийна техніки "Київавтодору". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Кличко пообіцяв, що найближчими днями поливо-мийної техніки на вулицях столиці стане більше.

"Зараз вже виїхали спецавто "Київавтодору" для миття столичних вулиць. У зв’язку із задимленістю в місті, пов‘язаною із пожежами в зоні відчуження, вночі і наступними днями будуть збільшені маршрути і кількість поливо-мийної техніки на вулицях столиці", - написав він.

Нагадаємо, через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям.

Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Жителів Києва просять залишатися вдома. У той же час в КМДА повідомили, що радіаційний фон у столиці в межах норми – 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).

Як повідомляло РБК-Україна, 16 квітня в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер. Зараз рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.

Крім того, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні, який тривав десять днів.