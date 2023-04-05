Угроза Трампа. Кто от республиканцев пойдет в президенты США и чего ждать Украине

Отпечатки пальцев и объявление уголовного обвинения – за всю историю США экс-президент страны ни разу не проходил через подобную процедуру. Дональд Трамп стал первым.

Вчера вечером в суде Нью-Йорка ему выдвинули уголовные обвинения по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс в 2016 году. Якобы за то, чтобы она молчала о сексе с Трампом, который случился еще в 2006-ом. В этом нет ничего незаконного, но сделка была оформлена как плата адвокату за юридические услуги.

Это расценивается как мошенничество и нарушение правил финансирования выборов – во время заключения сделки как раз шла президентская кампания Трампа. Экс-президенту выдвинули 34 пункта обвинений, по каждому из которых ему может грозить до четырех лет тюрьмы. Потому в теории речь идет о 136 годах тюремного срока. Трамп все обвинения отрицает.

За развитием уголовных дел против Трампа внимательно следят не только в США, но и во всем мире. Для Украины, непосредственно зависящей от американской военной, финансовой и политической помощи, эта история важна особенно. Ведь нынешнее уголовное дело, а также несколько потенциальных (по которым обвинения еще не предъявлены) могут подорвать его попытку переизбраться президентом США. То есть непосредственно повлиять на исход выборов, от которых прямо зависит будущее Украины в войне с Россией.

Что касается демократов, тут опасений меньше всего. С их стороны мало кто в принципе оспаривает курс администрации Джо Байдена в отношении Украины. Голоса недовольных со стороны левого крыла партии иногда звучат, но они остаются в абсолютном меньшинстве. Сам Байден ранее говорил о планах на второй срок, однако, как пишет Axios, вряд ли сделает официальное объявление до лета.

С республиканцами – ситуация иная. Часть из них – так называемое "рейгановское крыло" – демонстрирует большую вовлеченность в вопросы Украины, выступает за поставки ракет дальнего радиуса и истребителей F-16. Другие же считают, что выделяемые средства должны быть направлены на американских граждан и внутренние нужды. Это бывшие "трамписты", которых сегодня называют MAGA-республиканцами – от политического лозунга "Make America Great Again", который популяризировал Дональд Трамп в кампании 2016 года.

Борьба за кандидатство от Республиканской партии, как ожидается, развернется между ним и губернатором Флориды Роном ДеСантисом. Соцопросы показывают, что Трамп наращивает отрыв от потенциального соперника, который еще официально не объявил о выдвижении.

По данным YouGov, 54% сторонников республиканцев хотят снова видеть его в Белом доме. А выбирая между экс-президентом и ДеСантисом, 57% предпочитают первого, 31% – второго. Как пишет Politico, согласно опросу Fox News, Трампа готовы поддержать 54%, ДеСантиса – 24%. В опросе Квиннипэкского университета Трампа поддержали 47%, губернатора Флориды – 33%. Рейтинги Morning Consult показывают соотношение 54% против 26%.

Поддержка других кандидатов, таких как бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, находится на уровне 6% и ниже.

Оба фаворита являются изоляционистами и считают, что во внешней политике США должны сконцентрировать все внимание и ресурсы на потенциальном конфликте с Китаем.

Новая попытка Трампа и угроза хаоса

Возможность возвращения Дональда Трампа в Белый дом выглядит как страшный сон для Украины. Особенно с учетом его заявлений о российско-украинской войне. В мартовском интервью для Fox News он отметил, что мог бы договориться с Россией о мире в обмен на украинские территории.

"Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (россияне, – ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что (в Украине, – ред.) есть определенные русскоговорящие районы. Договориться можно было бы", – отметил он.

Позже на предвыборном митинге в Техасе он пообещал завершить войну за сутки после избрания президентом. Скорее всего, в ущерб украинским интересам.

Дональд Трамп готов договариваться с Россией ценой украинских территорий (фото GettyImages)

Эксперт аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев напоминает, что Трамп абсолютно нестабильный, склонен к пророссийским симпатиям и подыгрышу Москве ради собственного рейтинга.

"Это человек, который в 2017 году на пресс-конференции в Хельсинки заявил, что доверяет Путину больше, чем своему директору ЦРУ. Это человек, который сначала говорит, что готов уступить территории, чтобы закончить войну, а потом говорит, что при нем война никогда бы не началась, потому что Россия его боялась", – отметил Краев в комментарии РБК-Украина.

Не исключено, что судебные процессы помешают амбициям Трампа. История с порнозвездой Сторми Дениэлс – не единственная проблема экс-президента с законом. В ближайшее время его также могут обвинить в незаконном хранении секретных документов, которые он, возможно, забрал с собой, когда покинул Белый дом. А также в попытке повлиять на выборы в штате Джорджия и в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2020 года. Все это может привести к тому, что Дональд Трамп станет слишком токсичным для республиканцев.

"Он может выбыть из гонки еще до того, как она, по сути, начнется. Условно говоря, это федеральный преступник, которого сейчас обвиняют в нецелевом использовании средств, но следующее обвинение – это попытка государственного переворота. Мне сложно представить, что старая добрая партия поставит на такого человека", – подчеркнул эксперт.

В этом случае Республиканская партия могла бы поставить на Майка Помпео, который при Трампе несколько месяцев занимал пост директора ЦРУ, а позже стал государственным секретарем. Возможно, он способен привлечь голоса нейтральных и сомневающихся избирателей. Не исключено, что визитом в Киев на этой неделе он публично обозначил свои намерения, в том числе, поделившись соображениями насчет поддержки Украины со стороны США.

"Важно, чтобы мы все сделали правильно ради тех, кто взял в руки оружие, чтобы бороться от имени вашей страны. Это один из самых благородных поступков, свидетелем которого я был в своей жизни. Благословляю всех тех, кто сделал это, кто принял этот невероятный вызов и превзошел ожидания мира во многих отношениях", – заявил он и добавил, что не в интересах США позволить Путину добиться своего путем агрессии.

Что касается шансов Трампа, есть и прямо противоположное мнение. На новостях об уголовном преследовании его рейтинг, как ни странно, растет. В первую очередь, за счет невиданной мобилизации электората, который может обеспечить серьезную поддержку на праймериз.

Дональд Трамп отрицает все обвинения в свой адрес (фото GettyImages)

Директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук подчеркивает, что сторонников республиканцев можно разделить следующим образом: стабильные 10%, которые никогда не проголосуют за Трампа; 40% – ядерный электорат, который при любых обстоятельствах его поддержит; и 50% – избиратели без отвращения к "трампимзу" как таковому, но их кандидатом не обязательно должен быть Трамп.

И как раз за эти 50% развернется нешуточная борьба, поскольку здесь готов сыграть любой претендент, в том числе главный оппонент Трампа – ДеСантис. Для последнего еще одна хорошая новость состоит в том, что многие избиратели просто устали от постоянных скандалов с Трампом.

Многое зависит от юридических аспектов, а именно сможет ли Трамп вообще принять участие в выборах. Конституция США не ограничивает в праве баллотироваться даже людей с судимостью. Но если тот будет находиться под арестом, то не сможет проводить встречи с избирателями. А в американской политической культуре личное общение с электоратом играет важнейшую роль. Тем более, если речь идет о таком шоумене, как Трамп. Впрочем, по мнению многих американских комментаторов, весьма сомнительно, что до президентских выборов-2024 судебный приговор будет вынесен, как минимум по кейсу Сторми Дениэлс.

Сейчас же Трамп стремится извлечь максимальную выгоду из своих уголовных дел и предстать в роли жертвы политических преследований. А многие критики из рядов Республиканской партии стали заложниками ситуации и вынуждены поддержать его в противостоянии с судебной системой.

"Я вообще считаю, что если он будет допущен к участию в президентской кампании, у него будет очень высокий шанс выиграть выборы", – добавила Гетьманчук в беседе с изданием.

Согласно опросу YouGov, если бы выборы-2024 проходили сейчас, то действующего президента Джо Байдена готовы поддержать 45% избирателей, Трампа – 43%. Но тут стоить помнить, что в американской системе выборов общенациональный рейтинг имеет лишь косвенное значение – исход президентской кампании определяется на уровне отдельных штатов.

Рон ДеСантис: "темная лошадка" или статист?

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, которого называют наиболее вероятным соперником Трампа в борьбе за симпатии республиканцев, не так хорошо известен украинцам. Но некоторые его заявления тоже вызывают большую настороженность.

В середине марта он раскритиковал администрацию Байдена за "чеки с открытой суммой" для Киева, а также назвал американскую помощь впутыванием в территориальный спор между Россией и Украиной в то время, как у США есть "много других важных национальных интересов". Но после резкой реакции от соратников по партии ДеСантис сменил риторику.

Он назвал Путина военным преступником, а также заявил, что если бы было достаточно просто "щелкнуть пальцами", то вернул бы Украине все захваченные Россией территории. "Я не думаю, что эта война закончится победой Путина. Не думаю, что украинское правительство будет свергнуто, и я думаю, что это хорошо", – добавил он.

С учетом того, что еще несколько месяцев назад он упрекал Джо Байдена в слабой поддержке Украины, ДеСантиса можно назвать жестким ястребом во внешней политике. Который готов признавать ошибки и, соответственно, жестче действовать против России. С этой точки зрения для Украины он более привлекательный кандидат, чем Дональд Трамп.

Рона ДеСантиса можно назвать ястребом во внешней политике (фото GettyImages)

Кроме того, он представляет молодое поколение республиканцев, имеет военный (работал с заключенными в Гуантанамо и служил в Ираке), а также политический бэкграунд. После избрания в Конгресс возглавлял подкомитет по национальной безопасности, получил определенный опыт международных отношений. Активно выступал за передачу оружия Украине еще с 2014 года, чему всячески противилась администрация Барака Обамы.

Алена Гетьманчук в разговоре с РБК-Украина отметила, что как раз была в США, когда ДеСантис сделал то самое заявление, за которое пришлось оправдываться.

"Я видела реакцию республиканцев. Они были возмущены, и мы видим, что это заявление ему навредило. Одной из причин падения рейтингов считается заявление об Украине. Хотя в последние два месяца были и другие факторы – ошибки, изменение позиции, атаки команды Трампа, на которые он не смог внятно ответить. Это поставило под вопрос его политическую зрелость быть кандидатом и тем более президентом", – пояснила она.

Поэтому не исключено, что в зависимости от того, как в ближайшие месяцы будет развиваться ситуация, ДеСантис вообще решит не баллотироваться. Как утверждает эксперт, если раньше республиканцы всерьез говорили о нем как о главном кандидате, то сейчас вообще воздерживаются от прогнозов.

Если победит республиканец

Украинская тема точно будет одной из центральных в ходе президентской кампании в США. Но, скорее всего, выйдет на передний план ближе к октябрю-ноябрю, когда сформируются предвыборные штабы.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что несмотря на то, что американский бюджет расписан лишь до сентября 2023-го (конец финансового года), особых угроз для дальнейшей военной и финансовой помощи не предвидится. С другой стороны, возможно, что будущие пакеты потребуют больше времени и в них будут включать пункты, напрямую связанные не так с Украиной, как с американской военной промышленностью и поддержкой восточного фланга НАТО.

Еще один важный фактор – украинское контрнаступление.

"Чем оно будет успешнее, тем больше появится аргументов в пользу военной и финансовой поддержки. Тогда даже в период максимальной политической поляризации ей ничего не будет угрожать", – считает Алена Гетьманчук.

От этой поддержки напрямую зависят успехи на поле боя. На днях президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press выразил обеспокоенность тем, что победа кого-то из республиканцев может негативно повлиять на ход войны. Поскольку если США перестанут помогать, то Украина не победит.

Дональд Трамп и Рон ДеСантис не испытывают "большую любовь" к Украине (фото GettyImages)

Аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев подчеркивает, что если говорить о возвращении Трампа, то за этим кроется прямая угроза – он просто вернется к нормальным отношениям с Россией. И будет задерживать помощь в попытках склонить Украину к невыгодному миру, а также сеять хаос и в целом вести себя контрпродуктивно.

Кроме того, наверняка Трамп затаил личную обиду на Украину после истории с первым импичментом. В 2019-м он попытался склонить новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к расследованию против Хантера Байдена – сына своего главного политического оппонента Джо Байдена, чьим перспективам Трамп хотел навредить. Тогда Палата представителей объявила Трампу импичмент, но Сенат его оправдал.

"Все остальные республиканские кандидаты выглядят безопасными для нас. На самом деле они не изменят нынешнюю конъюнктуру. Так или иначе, но единственной проблемой может стать только Дональд Трамп. Все остальные относительно прогнозируемы и адекватны, поэтому у нас получится с ними работать", – добавил он.

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За полтора года до выборов рано говорить о том, что победа республиканца приведет к остановке американской помощи. По состоянию на сейчас тревожным сигналом является то, что оба фаворита, к сожалению, не поддерживают Украину так, как это делает большая часть представителей Республиканской партии. И так, как этого хотелось бы самим украинцам.