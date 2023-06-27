Угроза теракта в ЗАЭС. В случае взрыва эвакуация коснется нескольких областей, - Лубинец

По его словам, в каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

"Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы", - сказал Лубинец.

Он добавил, что предполагает реальную возможность теракта оккупантов на Запорожской АЭС.

"С высокой вероятностью они могут это сделать, я считаю. Многие международные эксперты не думали, что РФ подорвет Каховскую ГЭС, но они это сделали. После этого представители международных организаций говорят, что они этого не сделают на ЗАЭС, но в случае подрыва это коснется не только Украины, но и соседних стран. Последствия тем или иным способом затронут десятки миллионов людей", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец отметил, что у Украины нет доступа к временно оккупированным территориям, а потому в случае катастрофы именно их жители окажутся под наибольшей угрозой.

"Опыт Каховской ГЭС показал, что россияне блокируют эвакуацию людей из пострадавших районов. На захваченных территориях гражданские пострадают больше всего", - добавил он.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно пруд-охладитель.

Однако США не фиксируют готовность России применить ядерное оружие или подорвать Запорожскую АЭС.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.