Угроза теракта в ЗАЭС. В Минздраве объяснили, чем опасна передозировка йодидом калия

Как работает калий йодид в случае ядерной катастрофы

При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный иод (I-131). Если человек находится в зоне риска, то, вероятно, вещество будет избирательно накапливаться в щитовидной железе и приведет к ее облучению и поражению. Это вызывает различные заболевания, в частности онкологию.

Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит йодид калий. Контролируемое употребление вещества поможет заблокировать щитовидную железу от поглощения І-131: она поглощает йодид калий, и не имеет места для І-131.

Однако калий йодид (стабильный йод) полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" - нельзя! Он может нанести вред здоровью.

Передозировка йодида калия может вызвать:

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства - тошноту, диарею;

серьезные аллергические реакции - лихорадку и боли в суставах, отек частей тела;

проблемы с дыханием, говорением или глотанием;

хрипы или одышку;

расстройства сердечно-сосудистой системы;

расстройства нервной системы:

возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб - увеличение размеров щитовидной железы;

утрату массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

гипотиреоз;

также есть риск смерти.

"Не употребляйте калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС. Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения - проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия", - призывают в Минздраве.

Россия готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.