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Угроза теракта в ЗАЭС. В Минздраве объяснили, чем опасна передозировка йодидом калия

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Понедельник 26 июня 2023 06:00
Угроза теракта в ЗАЭС. В Минздраве объяснили, чем опасна передозировка йодидом калия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

После информации о возможной подготовке россиянами теракта на Запорожские АЭС в обществе возникли опасения из-за выброса радиации. В Минздраве напомнили, что неконтролируемое употребление калия йодида может привести к множеству побочных эффектов. Некоторые из них очень опасны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как работает калий йодид в случае ядерной катастрофы

При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный иод (I-131). Если человек находится в зоне риска, то, вероятно, вещество будет избирательно накапливаться в щитовидной железе и приведет к ее облучению и поражению. Это вызывает различные заболевания, в частности онкологию.

Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит йодид калий. Контролируемое употребление вещества поможет заблокировать щитовидную железу от поглощения І-131: она поглощает йодид калий, и не имеет места для І-131.

Однако калий йодид (стабильный йод) полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" - нельзя! Он может нанести вред здоровью.

Передозировка йодида калия может вызвать:

  • сыпь на коже;
  • воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
  • желудочно-кишечные расстройства - тошноту, диарею;
  • серьезные аллергические реакции - лихорадку и боли в суставах, отек частей тела;
  • проблемы с дыханием, говорением или глотанием;
  • хрипы или одышку;
  • расстройства сердечно-сосудистой системы;
  • расстройства нервной системы:
  • возбуждение, дрожь, тремор рук;
  • зоб - увеличение размеров щитовидной железы;
  • утрату массы тела;
  • гиперфункция щитовидной железы;
  • гипотиреоз;
  • также есть риск смерти.

"Не употребляйте калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС. Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения - проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия", - призывают в Минздраве.

Россия готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.

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