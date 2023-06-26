Угроза теракта в ЗАЭС. В Минздраве объяснили, чем опасна передозировка йодидом калия
После информации о возможной подготовке россиянами теракта на Запорожские АЭС в обществе возникли опасения из-за выброса радиации. В Минздраве напомнили, что неконтролируемое употребление калия йодида может привести к множеству побочных эффектов. Некоторые из них очень опасны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Как работает калий йодид в случае ядерной катастрофы
При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный иод (I-131). Если человек находится в зоне риска, то, вероятно, вещество будет избирательно накапливаться в щитовидной железе и приведет к ее облучению и поражению. Это вызывает различные заболевания, в частности онкологию.
Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит йодид калий. Контролируемое употребление вещества поможет заблокировать щитовидную железу от поглощения І-131: она поглощает йодид калий, и не имеет места для І-131.
Однако калий йодид (стабильный йод) полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" - нельзя! Он может нанести вред здоровью.
Передозировка йодида калия может вызвать:
- сыпь на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства - тошноту, диарею;
- серьезные аллергические реакции - лихорадку и боли в суставах, отек частей тела;
- проблемы с дыханием, говорением или глотанием;
- хрипы или одышку;
- расстройства сердечно-сосудистой системы;
- расстройства нервной системы:
- возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб - увеличение размеров щитовидной железы;
- утрату массы тела;
- гиперфункция щитовидной железы;
- гипотиреоз;
- также есть риск смерти.
"Не употребляйте калий йодид, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС. Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения - проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия", - призывают в Минздраве.
Россия готовит теракт с выбросом радиации на ЗАЭС
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС.
"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции - террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", - сказал президент.
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